Средний размер автокредита в Прикамье вырос за месяц на 12%

В июне 2026 года средний размер выданных автокредитов в Пермском крае составил 1,47 млн руб. По сравнению с маем 2026 года этот показатель вырос на 12,2%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Всего в июне 2026 года в Прикамье было выдано 2,59 тыс. автомобильных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах в июне 2026 года был отмечен в Москве (2,07 млн руб.), Московской области (1,91 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,82 млн руб.), Тюменской (1,76 млн руб.) и Ленинградской (1,68 млн руб.) областях.