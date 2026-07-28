Астраханцы получили сроки за обещание прекратить уголовное дело за 9,7 млн руб.

Двух астраханцев 1977 и 1971 годов рождения Советский районный суд приговорил к 5 и 4,5 года колонии строгого режима за крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчины за почти 10 млн руб. пообещали фигуранту уголовного дела о массовых беспорядках избежать преследования, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

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По данным следствия, осужденные убедили мужчину, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, что будут решать его вопрос якобы через ФСБ. Астраханцы уверили фигуранта, что ему изменят меру пресечения на домашний арест и прекратят уголовное преследование его и других причастных лиц. В действительности таких намерений и возможностей у осужденных не было. Позже они получили деньги и потратили их на свое усмотрение.

Помимо отбывания наказания в колонии суд приговорил астраханцев к штрафам 500 и 400 тыс. руб.

Марина Окорокова