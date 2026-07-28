В Ульяновской области СК вмешался в ситуацию с аварийной кровлей из-за бездействия УК
В Ульяновской области восстановили жилищные права жильцов многоквартирного дома. Следователи добились ремонта кровли, с которым длительное время не справлялась управляющая компания. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Проблема возникла минувшей зимой: под давлением выпавшего снега кровля прогнулась и шиферный настил повредился. Но управляющая компания не предприняла никаких мер. Ситуация резко ухудшилась в мае: во время дождей начались протечки, и в квартирах появилась сырость.
В июне одна из жителей, женщина с инвалидностью, обратилась в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» и рассказала о бездействии УК и опасных условиях в квартире.
О жалобе доложили руководителю СУ СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову. По его поручению вопрос взяли на особый контроль: следствие обязало управляющую компанию незамедлительно провести ремонтновосстановительные работы. Спустя два дня ремонт был завершен, и права жильцов восстановили в полном объеме.