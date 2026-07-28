В Казани в стадии строительства находится 2,3 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. За год объем строящегося жилья увеличился на 6,7%, сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за год объем строящегося жилья увеличился на 6,7%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Казани за год объем строящегося жилья увеличился на 6,7%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По состоянию на 1 июля Казань заняла девятое место в рейтинге городов по объему строящегося многоквартирного жилья. За год город поднялся на одну позицию.

Первое место в рейтинге сохранила Москва, объем текущего строительства здесь составил 13,7 млн кв. м. Далее идут Екатеринбург с 5,6 млн кв. м и Краснодар с 5,2 млн кв. м.

Анна Кайдалова