В Казани за год объем строящегося жилья увеличился на 6,7%
В Казани в стадии строительства находится 2,3 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. За год объем строящегося жилья увеличился на 6,7%, сообщает РБК.
В Казани за год объем строящегося жилья увеличился на 6,7%
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По состоянию на 1 июля Казань заняла девятое место в рейтинге городов по объему строящегося многоквартирного жилья. За год город поднялся на одну позицию.
Первое место в рейтинге сохранила Москва, объем текущего строительства здесь составил 13,7 млн кв. м. Далее идут Екатеринбург с 5,6 млн кв. м и Краснодар с 5,2 млн кв. м.