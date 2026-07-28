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Из Башкирии в Турцию впервые экспортировали продовольственный лен

Предприятие из Абзелиловского района экспортировало в Турцию 22 тонны продовольственного льна. Как сообщает управление Россельхознадзора по Башкирии, это первая в истории региона поставка масличной культуры в Турцию.

По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз опасных карантинных организмов в исследованных образцах не выявлено. Продукция растительного происхождения соответствует требованиям фитосанитарной безопасности Турции.

Майя Иванова