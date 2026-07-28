В Астрахани отменили режим заправки по четным и нечетным номерам

С сегодняшнего дня в Астрахани отменяется режим заправки автомобилей по четным и нечетным номерам госрегистрации. АЗС переходят на круглосуточный режим работы, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани заправки перешли на круглосуточный режим работы

Фото: ФАС России В Астрахани заправки перешли на круглосуточный режим работы

Фото: ФАС России

На АЗС «Газпром» сняты лимиты на заправку одного автомобиля. «Лукойл» пока что сохраняет ограничения в 40 л для бензина и 60 л для дизельного топлива. Власти региона фиксируют нормализацию ситуации с топливом: большинство комплексов функционирует штатно, время обслуживания сократилось, а повышенный спрос полностью удовлетворен.

«Мониторинг топливобеспечения региона будет продолжен на ежедневной основе для принятия своевременных решений исходя из оперативной обстановки», — отметил глава региона.

Марина Окорокова