Пять депутатов Госдумы от Татарстана вошли в топ-100 рейтинга полезности

Пять депутатов Государственной думы от Татарстана вошли в первую сотню 28-го интегрального рейтинга «Депутат клуба», оценивающего работу парламентариев. Рейтинг опубликован на портале депутатов Госдумы.

Лучший результат среди представителей республики показал Максим Топилин — он занял 54-е место, набрав 39,1 балла. Олег Морозов расположился на 76-й позиции (35,8 балла), Альфия Когогина — на 79-й (35,7 балла), Айдар Метшин — на 94-й (34,6 балла), Илья Вольфсон — 97-е место (34,2 балла).

Рейтинг формируется на основе нескольких показателей, включая активность депутатов в Госдуме, индекс народного голосования, оценки экспертов и индекс цитируемости.

Анна Кайдалова