На трех сетях АЗС в Оренбурге выявили необоснованное повышение цен
Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области выявило признаки необоснованного повышения розничных цен на топливо на трех автозаправочных станциях региона. Речь идет о сетях АЗС «РусГаз Премиум», ExOil и «Заправь Сам».
Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ
По данным антимонопольного органа, установленные на этих заправках цены могут не иметь объективных экономических обоснований. В связи с этим владельцам АЗС направлены предупреждения о необходимости прекращения действий, нарушающих антимонопольное законодательство.
Компаниям предписано в течение десяти дней с момента получения уведомлений устранить нарушения. В случае неисполнения требований УФАС в установленный срок ведомство может возбудить дела о нарушении закона о защите конкуренции. Ситуация находится на контроле антимонопольной службы.