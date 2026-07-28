На трех сетях АЗС в Оренбурге выявили необоснованное повышение цен

Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области выявило признаки необоснованного повышения розничных цен на топливо на трех автозаправочных станциях региона. Речь идет о сетях АЗС «РусГаз Премиум», ExOil и «Заправь Сам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

По данным антимонопольного органа, установленные на этих заправках цены могут не иметь объективных экономических обоснований. В связи с этим владельцам АЗС направлены предупреждения о необходимости прекращения действий, нарушающих антимонопольное законодательство.

Компаниям предписано в течение десяти дней с момента получения уведомлений устранить нарушения. В случае неисполнения требований УФАС в установленный срок ведомство может возбудить дела о нарушении закона о защите конкуренции. Ситуация находится на контроле антимонопольной службы.

Яна Вежлева