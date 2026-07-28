Сенаторы из Самарской области не попали в рейтинг «Медиалогии»

«Медиалогия» опубликовала список самых медийных членов Совета Федерации РФ за июнь 2026 года. Представители Самарской области не попали в топ-50 рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов занял в рейтинге седьмое место. В топ-50 попали его коллеги из Оренбуржья — Андрей Шевченко и Елена Афанасьева. Они заняли в рейтинге 28-ю и 31-ю позицию соответственно.

Лидерами медиарейтинга членов Совфеда в июне 2026 года стали Валентина Матвиенко, Алексей Пушков и Владимир Джабаров.

Андрей Сазонов