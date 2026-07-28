Интерес абитуриентов к Пермскому университету за год вырос почти на треть

Пермский государственный национальный исследовательский университет огласил результаты приемной кампании. На бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета по результатам ЕГЭ (самая массовая часть абитуриентов) получено 29 535 заявлений. Это на 27% больше, чем в приемную кампанию 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По данным пресс-службы вуза, больше всего заявок подано на следующие направления подготовки и специальности: «Прикладная математика и информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», а также «Информационные системы и технологии». Отмечается, что каждое из них привлекло более тысячи абитуриентов. Немного не дотянули до этой отметки «Геология», «Прикладная информатика» и «Бизнес-информатика».

В ПГНИУ отметили также рост количества бюджетных мест. Так, если в 2025 году их было 2176,то в 2026-м — 2341. Получить образование бесплатно можно по программам бакалавриата/специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Общее количество абитуриентов выросло на 20% (в один вуз можно подать до пяти заявлений на разные направления): с 6232 до 7480 человек, претендующих на поступление на бюджет по программам бакалавриата и специалитета по результатам ЕГЭ в рамках основного конкурса.