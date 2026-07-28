В Башкирии компания сбрасывала сточные воды с отходами в реку

Прокурор Куюргазинского районе внес руководителю животноводческого предприятия представление, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По его инициативе главный механик оштрафован за несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства (ч. 1 ст. 8.1 КоАП РФ), несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов животноводства (ст. 8.2.3 КоАП РФ), несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ) и нарушение порядка ведения республиканского кадастра отходов производства и потребления (ст. 6.2 КоАП РБ) на 40 тыс. руб.

По данным «Ъ-Уфа», ООО «Мясной союз башкирских производителей».

Проверка надзорного ведомства установила, что организация сбрасывала сточные воды с отходами животноводства на сельскохозяйственные угодья и в реку Кривля.

Также не проводилась инвентаризация выбросов вредных веществ, не велся учет отходов, не заключался договор со сторонней компанией на их вывоз и утилизацию.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства, отмечается в сообщении.

Майя Иванова