«Татнефть» увеличила чистую прибыль в 2,3 раза до 153 млрд рублей

ПАО «Татнефть» по итогам первого полугодия увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль компании составила 153 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка нефтяной компании за шесть месяцев выросла на 20,8% и достигла 814 млрд руб. против 674 млрд руб. годом ранее.

Прибыль от продаж увеличилась в 2,7 раза — с 86 млрд руб. до 230,6 млрд руб. Валовая прибыль выросла в два раза — с 142,2 млрд руб. до 281,2 млрд руб.

Прибыль до налогообложения составила 198,6 млрд руб. против 81,1 млрд руб. за шесть месяцев прошлого года.

Анна Кайдалова