ЦБ РФ сообщил о сокращении числа поддельных банкнот в Самарской области

Во втором квартале 2026 года в банковской системе Самарской области выявили 20 российских банкнот с признаками подделки. Это на 38 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в Отделении по Самарской области ВолгоВятского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди обнаруженных подделок преобладают купюры крупного номинала: 11 банкнот достоинством 5000 рублей, семь — номиналом 1000 рублей и две — номиналом 100 рублей.

Управляющий отделением Алексей Колосков напомнил жителям региона о важности проверки подлинности наличных денег перед тем, как положить их в кошелек. По его словам, любой человек без специального оборудования может самостоятельно оценить как минимум три защитных признака банкноты. На просвет различимы водяной знак и защитная нить, на ощупь — рельефные метки и надпись «Билет Банка России». При наклоне купюры становятся заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры.

Для удобства граждан Банк России разместил подробную информацию о признаках подлинности банкнот на официальном сайте в разделе «Наличное денежное обращение». Кроме того, воспользоваться интерактивными инструментами для проверки защитных элементов можно в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Георгий Портнов