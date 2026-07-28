Освещение улиц в центре Уфы обойдется в 48 млн рублей

«Уфагорсвет» по контракту с муниципальным управлением коммунального хозяйства и благоустройства (УКХиБ) установит освещение на трех улицах: Цюрупы, Чернышевского и Ленина. По данным сайта госзакупок, работы обойдутся в 48,3 млн руб. Контракт поровну оплатят бюджеты Уфы и Башкирии.

До ноября в центре города планируется установить опоры наружного освещения, светофоры, а также переустроить троллейбусную контактную сеть.

В апреле «Уфагорсвет» взялся за обустройство наружного освещения на так называемых «отдаленных территориях» города. До конца июня нужно было установить фонари в Шакше, Максимовке, Князево, Цветах Башкирии, Затоне, Нагаево, Старых Турбаслах, Елкибаево, Новоалександровке и Тимашево за 42,6 млн руб.

Идэль Гумеров