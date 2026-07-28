В Башкирии ожидаются грозы, град и порывистый ветер

29 июля в Башкирии ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем локально возможен град, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет юго-западный, с переходом на северо-западный, 7–12 м/с, при грозе возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +18…+23°, днем — повысится до+28…+33°.

Видимость на дорогах будет хорошей.

В Уфе прогнозируется переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, местами — гроза, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный, с переходом на северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +20…+22°, днем поднимется до +28…+30°.

Майя Иванова