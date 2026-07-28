Экспертиза отклонила проект ликвидации пруда гудронов под Нижним Новгородом

ФАУ «Главгосэкспертиза» выдало отрицательное заключение на проект ликвидации прудов-накопителей кислых гудронов бывшего «АООТ "Фирма Варя"» на выезде из Нижнего Новгорода. Объект накопленного вреда окружающей среде расположен в квартале №56 Козинского лесничества Балахнинского округа.

Заказчиком работ выступает администрация округа. Проект готовили ООО «Растрим НН» и ГБУ «Экология региона». По данным сайта госзакупок, в 2023 году «Экология региона» заключила договор на проектные работы почти за 60 млн руб.

Галина Шамберина