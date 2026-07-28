Реконструкцию Энгельсского краеведческого музея планируют завершить в августе

Реконструкция Энгельсского краеведческого музея может завершиться в августе, сообщил глава района Максим Леонов. В здании закончили отделку фойе и выставочных залов второго этажа, реставрируют лестницу, паркет и потолки, монтируют освещение и отопление.

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После окончания ремонта выставочные залы будут вводить в эксплуатацию поэтапно, для создания обновленных экспозиций потребуется время, уточнил господин Леонов. Он поручил подготовить предложения по обустройству пространств за счет собственных средств музея.

В 2025 году на ремонт фасада и кровли из федерального бюджета выделили более 25,5 млн руб., дополнительные средства на подсветку, входную группу и замену окон поступили из местного бюджета. Позже на реконструкцию направили еще 26 млн руб.

Энгельсский краеведческий музей основан 9 июля 1925 года как Центральный музей Республики немцев Поволжья. Инициатором создания и первым директором стал профессор Саратовского университета Георг Дингес. В 1941 году, после ликвидации республики, музей закрыли, большая часть коллекций была утрачена. После войны его возродили как городской краеведческий музей. Сегодня в фондах музея 85,6 тыс. экспонатов, проходят выставки, фестивали, конференции и занятия.

Нина Шевченко