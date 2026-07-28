Администрацию Новокуйбышевска оштрафовали на 220 тысяч рублей за критические дефекты на автодороге

Мировой судья пришел к выводу о необходимости назначения администрации Новокуйбышевска наказания в виде штрафа в размере 220 тыс. руб. «учитывая характер и степень общественной опасности правонарушения». Ведомство признано виновным по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что государственный инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции зафиксировал критические дефекты дорожного полотна. Проверка проходила на автодороге общего пользования на ул. Миронова напротив жилых домов. Инспектор выявил грубые отступления от требований: многочисленные дефекты проезжей части, вертикальное отклонение решетки дождеприемника относительно поверхности асфальта, а также полное разрушение крышки колодца.

Администрация Новокуйбышевска ответственна за организацию, содержание и своевременный ремонт муниципальных дорог в границах городского округа. Выявленные недостатки напрямую влияют на безопасность дорожного движения, создают реальную угрозу для жизни, здоровья и имущества граждан.

Руфия Кутляева