В Сызрани снимают документальный фильм «Сопки Маньчжурии»

В Сызрани идут съемки документального фильма о жизни священника, который восстановил Благовещенский храм. Проект называется «Сопки Маньчжурии». Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что картина получила федеральную поддержку Союза кинематографистов России и грант Фонда поддержки регионального кинематографа РФ. По завершении фильм представят на кинофестивалях и онлайн-платформах.

В центре сюжета находится история протоиерея Виталия Колпаченко, клирика Сызранской епархии, настоятеля Архиерейского подворья «Кашпирский Благовещенский Симеонов монастырь». Пять лет назад он с многодетной семьей переехал в Сызрань для восстановления полуразрушенного храма.

«Для нас этот фильм — о внутренней тишине, которую современный человек так часто теряет в суете. История отца Виталия — это честный разговор о выгорании и о том, как решимость изменить жизнь возвращает тебя к самому себе. Но нас привлекла не только его личная драма. Сызранские храмы с их невероятной судьбой — Благовещенский и Никольский — сами по себе являются героями», — рассказывает режиссер картины Инна Самохина.

Руфия Кутляева