Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сборная Самарской области завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по настольному теннису

В Пензе завершился финал Спартакиады учащихся России по настольному теннису, в котором участвовали юноши и девушки до 16 лет. Сборная Самарской области взяла бронзу командных соревнований, сообщает региональное министерство спорта.

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в командных соревнованиях среди девушек сборная Самарской области одержала победу над командами Удмуртии (3:1), Татарстана (3:1), Московской области (3:2) и уступила сборной Москвы (0:3), став третьей.

Сборная Самарской области взяла бронзу командных соревнований по настольному теннису Спартакиады учащихся

В составе сборной региона выступили Дарья Харлова, Диана Баранова, Элина Кабылова, Варвара Скаленко.

Руфия Кутляева