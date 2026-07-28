Сборная Самарской области завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по настольному теннису

В Пензе завершился финал Спартакиады учащихся России по настольному теннису, в котором участвовали юноши и девушки до 16 лет. Сборная Самарской области взяла бронзу командных соревнований, сообщает региональное министерство спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в командных соревнованиях среди девушек сборная Самарской области одержала победу над командами Удмуртии (3:1), Татарстана (3:1), Московской области (3:2) и уступила сборной Москвы (0:3), став третьей.

Сборная Самарской области взяла бронзу командных соревнований по настольному теннису Спартакиады учащихся

В составе сборной региона выступили Дарья Харлова, Диана Баранова, Элина Кабылова, Варвара Скаленко.

Руфия Кутляева