Самарская область выделит 294,5 млн рублей на восстановление инфраструктуры Снежного в ДНР

В 2026 году Самарская область предоставит субсидию в размере 294,5 млн рублей на ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры города Снежное в ДНР. Указ губернатора Вячеслава Федорищева опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Субсидию получит АО «Самарская региональная энергетическая корпорация». Соответствующие изменения будут внесены в региональный бюджет в 2026 году.

Снежное является подшефным городом Самарской области. Власти региона активно помогают муниципалитету в восстановлении инфраструктуры.

Георгий Портнов