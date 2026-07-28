Самарская область выделит 294,5 млн рублей на восстановление инфраструктуры Снежного в ДНР
В 2026 году Самарская область предоставит субсидию в размере 294,5 млн рублей на ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры города Снежное в ДНР. Указ губернатора Вячеслава Федорищева опубликован на портале правовой информации.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Субсидию получит АО «Самарская региональная энергетическая корпорация». Соответствующие изменения будут внесены в региональный бюджет в 2026 году.
Снежное является подшефным городом Самарской области. Власти региона активно помогают муниципалитету в восстановлении инфраструктуры.