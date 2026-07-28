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Самарская область выделит 294,5 млн рублей на восстановление инфраструктуры Снежного в ДНР

В 2026 году Самарская область предоставит субсидию в размере 294,5 млн рублей на ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры города Снежное в ДНР. Указ губернатора Вячеслава Федорищева опубликован на портале правовой информации.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Субсидию получит АО «Самарская региональная энергетическая корпорация». Соответствующие изменения будут внесены в региональный бюджет в 2026 году.

Снежное является подшефным городом Самарской области. Власти региона активно помогают муниципалитету в восстановлении инфраструктуры.

Георгий Портнов