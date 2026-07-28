В Кирове направили в суд уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении человека, вымогательстве и грабеже. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Кировской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Кирова будут судить за похищение знакомого и вымогательство

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Жителя Кирова будут судить за похищение знакомого и вымогательство

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый силой посадил в автомобиль знакомого и, угрожая ножом, перевез к зданию, где начал требовать деньги. Он избил потерпевшего и похитил его телефон.

Затем, как считают следователи, фигурант отвез мужчину к овощной кладовке, заставил спуститься в яму и некоторое время удерживал его там.

Анна Кайдалова