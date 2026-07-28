В Самаре после ликвидации свалки у Рубежного за нарушителями следят скрытые камеры

В Самаре завершили ликвидацию несанкционированной свалки вдоль дороги к поселку Рубежное. Работы продолжались полтора года: вывоз мусора начался в 2025 году и продолжался до мая 2026 года, а в июне выполнили планировку территории. Всего с участка вывезли свыше 103 тысяч тонн бытовых отходов. Об этом сообщает глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Самары Фото: Администрация Самары

В настоящее время на территории оборудована скрытая круглосуточная система видеонаблюдения. Ее установили на подъездах к очищенному участку. Система позволит выявлять тех, кто пытается сбрасывать мусор в неположенных местах, а нарушителей будут привлекать к ответственности и штрафовать.

Чтобы снизить риск появления новых свалок, вдоль дороги разместят несколько контейнерных площадок, а с региональным оператором согласуют график вывоза отходов.

Часть освобожденной территории напротив центрального входа на кладбище «Рубежное» получит новое назначение: на площадке обустроят муниципальные торговые ряды. Установлено восемь павильонов в едином стиле: они соответствуют специфике локации.

Георгий Портнов