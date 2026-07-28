Татарстан занял второе место в России по числу студенческих стартапов

Татарстан занял второе место среди регионов России по числу победителей в седьмой очереди федеральной программы «Студенческий стартап». Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

От региона на конкурс поступило 1,7 тыс. заявок, победителями стали 293 проекта, что составляет 13% от общего числа поддержанных инициатив. По количеству победителей Татарстан уступил только Москве.

Всего по стране на конкурс было подано 12,6 тыс. заявок, гранты в размере 1 млн руб. получили 2,2 тыс. проектов. Наибольшее число победителей пришлось на направления «Цифровые технологии» и «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».

Анна Кайдалова