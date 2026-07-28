Школьница в Уфе обвиняется в хищении у участника СВО более 400 тысяч рублей

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело о хищении подростком более 400 тыс. руб. у участника СВО, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Школьница обвиняется в краже с банковского счета в крупном размере (пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, в мае этого года в гости к матери несовершеннолетней обвиняемой приехал друг семьи, участник специальной военной операции. Когда гость уснул, дочь хозяйки взяла его мобильный телефон и, получив доступ к приложению банка, перевела на свой банковский счет более 400 тыс. руб.

Обвиняемая признала вину и частично возместила ущерб в размере 100 тыс. руб.

Майя Иванова