Для 62% жителей Татарстана главным фактором, влияющим на ощущение счастья на работе, является адекватное руководство. Данный фактор оказался важнее высокой заработной платы, которую отметили 53% опрошенных, сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для большинства татарстанцев адекватное руководство оказалось важнее зарплаты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Для большинства татарстанцев адекватное руководство оказалось важнее зарплаты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Еще 47% респондентов назвали важной поддержку коллег, тогда как гибкий график или возможность работать удаленно выбрали 38%.

При этом 76% участников опроса считают, что для большей удовлетворенности работой необходим достойный уровень оплаты труда. Еще 38% хотели бы более человечного отношения со стороны руководства, по 29% — лучшего баланса между работой и личной жизнью, а также большего признания своего труда.

Анна Кайдалова