Подозреваемого в поджогах задержали в Володарском округе

Полиция в Володарском округе задержала 42-летнего подозреваемого в поджогах строений. Ему инкриминируют поджоги весной 2026 года, а также в 2023 и 2024 годах, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Весной этого года из-за поджога сгорел сарай в поселке Ильиногорск. Сотрудники МЧС и МВД установили, что причиной возгорания стало умышленное занесение открытого источника огня через демонтированное деревянное ограждение участка. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Задержанный рассказал полицейским, что совершил последний поджог, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По эпизодам прошлых лет, связанным с поджогами неэксплуатируемого двухэтажного здания и еще одной постройки в поселке Ильино, расследование уголовных дел возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал «Ъ-Приволжье», весной полиция сообщала о четырех случаях поджогов бесхозных строений в Ильиногорске.

Галина Шамберина