Ростех развивает финансовые сервисы для привлечения и поддержки сотрудников

Госкорпорация Ростех последовательно развивает корпоративные программы, направленные на повышение социальной защищенности сотрудников и укрепление кадрового потенциала. Одним из новых инструментов этой экосистемы стала обновленная финансовая платформа холдинга «РТ-Финанс» (входит в Ростех), объединившая банковские, страховые и пенсионные сервисы в едином цифровом пространстве. В частности, на портале можно без визита в банк получить потребительский кредит НОВИКОМа (входит в холдинг «РТ-Финанс»).

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Единая цифровая платформа объединила сервисы организаций холдинга «РТ-Финанс», сделав взаимодействие с ними максимально простым и удобным. Пользователям больше не нужно переходить между различными интерфейсами, а многие услуги стали комплексными. Среди них – страхование автомобиля с консультационным сопровождением. Кроме того, специалисты окажут поддержку как на этапе подбора оптимального варианта, так и во время действия полиса.

«Ростех — это прежде всего люди. Забота о них — наш стратегический приоритет. Обновленный финансовый портал объединил все сервисы «РТ-Финанс» в едином окне: от кредитов и вкладов до страховок и пенсионных программ. Цифровые технологии и современный подход не только повышают доступность услуг для работников предприятий Ростеха за счет специальных условий, но и делают их максимально удобными и защищенными. Платформа поможет эффективно управлять своими финансами в долгосрочной перспективе», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Игорь Завьялов.

При разработке портала применены современные средства защиты информации, гарантирующие сохранность данных и исключающие их использование в рекламных целях третьими лицами. Интерфейс решения интуитивно понятен, адаптирован под любые устройства и не требует дополнительного обучения.

«Финансовая платформа — важный шаг к созданию единой системы финансовых услуг Ростеха. Сейчас на одном портале представлены ключевые услуги, необходимые для сотрудников предприятий Корпорации. Важно, что их количество на платформе последовательно расширяется и это позволяет нам предлагать максимально современный уровень сервиса для пользователей», — отметил генеральный директор холдинга «РТ-Финанс» Андрей Кондратьев.

Финансовая платформа стала еще одним каналом доступа к продуктам ведущего банка холдинга — АО АКБ «НОВИКОМБАНК». В частности, здесь можно оформить потребительский кредит, заполнив сокращенную анкету, и получить средства онлайн. Это касается и жилищного кредитования: на портале доступны программы рефинансирования и другие ипотечные продукты, условия которых являются одними из самых конкурентоспособных на рынке.

Госкорпорация Ростех — крупнейший работодатель России в сфере высоких технологий, объединяющий более 730 тысяч человек. Для привлечения, поддержки и мотивации сотрудников на предприятиях Корпорации действует комплексная социальная программа, объем которой в 2026 году планируется увеличить до 33 млрд рублей — на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Помимо конкурентоспособной заработной платы, работникам предоставляется расширенный социальный пакет, включающий жилищные программы, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, выплаты при рождении детей и другие меры поддержки.

Холдинг «РТ-Финанс» создан в 2023 году решением Наблюдательного Совета Госкорпорации Ростех как центр компетенций финансовых услуг Корпорации. Деятельность холдинга сфокусирована на предоставлении предприятиям отечественной промышленности и их работникам комплекса финансовых услуг. Среди основных направлений – полный спектр банковских услуг, включающий международные расчеты, факторинг и выпуск цифровых финансовых активов, страховая брокерская деятельность, оказание услуг регистратора. Физическим лицам банковский холдинг предлагает банковское обслуживание, корпоративные пенсионные и страховые программы, обучение финансовой грамотности.

Устойчивые рыночные позиции АО «РТ-Финанс» подтверждаются высокими оценками рейтинговых агентств. «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг организации на уровне ruAAA (наивысший уровень надежности) со стабильным прогнозом. В мае 2026 года агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности «РТ-Финанс» на уровне AA(ru) также со стабильным прогнозом.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

* ** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»