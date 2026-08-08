Лето на спорте

В Черноземье за последние годы появились десятки новых площадок для энергичных и интересных развлечений — от вейк-парков до эндуро-трасс. Развивается инфраструктура неравномерно: если Воронежская, Курская и Тамбовская области делают ставку на крупные многофункциональные пространства, то Орловская и Липецкая — на локальные проекты, вписанные в природный и исторический ландшафт. Где искать самые необычные варианты летнего досуга — в нашей подборке.

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Экстрим на воде

Полноценных площадок для водного экстрима в Черноземье пока немного. Тем заметнее выделяются места, где вейкбординг из развлечения постепенно превращается в серьезный спорт. Одним из них стал Тамбов. В 2023 году здесь появилась Федерация воднолыжного спорта, а главным местом для тренировок и соревнований стал вейк-парк в Ласковском карьере. Именно здесь проходят массовые катания, обучают новичков и принимают спортсменов. Для этого оборудованы две реверсивные лебедки с трассами по 225 м, три кикера — трамплина для прыжков — и слайдер для выполнения трюков. Работают прокат самих вейкбордов и гидрокостюмов, занятия проводят инструкторы.

Спустя год парк принял первый в регионе чемпионат по вейкборду на реверсивной лебедке. В августе 2024 года на соревнования приезжали спортсмены из Белгорода, Воронежа и Липецка. Так турниры закрепили за этим местом статус одного из центров воднолыжного спорта Черноземья.

Конкуренцию тамбовчанам может составить Белгород. В парке Unity работает одна крупная площадка вейкбординга с кольцевой лебедкой длиной 708 м. Высота опор достигает 11 м, что позволяет выполнять сложные элементы и связки. Помимо тренировок здесь действует детская школа, работают инструкторы, организованы прокат и хранение оборудования, обустроена пикниковая зона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгород. Парк «Берега»

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Белгород. Парк «Берега»

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Если вейкбординг остается развлечением для любителей экстрима, то самый масштабный водный проект Белгорода рассчитан уже на массового посетителя и семейный отдых. С 12 июня на набережной «Берега» заработал уличный термальный комплекс «Аквамарин», принадлежащий депутату белгородской областной думы Владимиру Зотову (в 2017 году запустившему проект «Лазурный» с бассейном до 3 м).

Аквапарк включает развлекательный бассейн глубиной 1,2 м с гидромассажем, игровой бассейн «Мокрый шар» и бассейн приводнения для водных горок. На открытой территории обустроены пять спусков — экстремальный, средней сложности и три детских, а также зона отдыха с шезлонгами, кафе и выходом к береговой линии.

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Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Белгород. Парк «Берега»

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Упор на систему

Инфраструктура Воронежа устроена так, что практически в каждом районе есть оборудованные парки для активного отдыха. В «Олимпике» проложено несколько асфальтированных трасс: малый круг на 2,5 км с ровным рельефом для новичков и большой круг на 5 км с перепадами высот для интенсивных тренировок. Здесь же имеются футбольные, баскетбольные и пейнтбольные площадки, работают пункты проката велосипедов, роликов, коньков и лыж.

На Чернавской дамбе сформирован современный спортивно-парковый кластер, соединенный висячим мостом с левым берегом. В его составе — центр гребли на байдарках и каноэ международного уровня с тренировочными залами и спусками к воде, где проходят соревнования и тренировки сборной области. Рядом оборудован профессиональный скейт-парк с фигурами для райдеров разного уровня. Также на территории есть площадки для мини-футбола, баскетбола, стритбола, воркаут-комплексы и прогулочные дорожки вдоль акватории Воронежского водохранилища.

Центр гребли на байдарках и каноэ на дамбе Чернавского моста. Сапсерфинг.

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Точкой притяжения на левом берегу стал smart-парк «Дельфин», где работают площадки для пляжных футбола и волейбола, стритбола. Можно совершить прогулку по водохранилищу благодаря прокату лодок и катамаранов, а в Старттрек-парке — управлять профессиональными радиоуправляемыми моделями автомобилей и лодок.

В индустриальном парке «Юбилейный» Курской области действует крупнейший в Черноземье эндуро-парк площадью более 12 га. Эндуро — дисциплина мотоспорта, предполагающая езду по пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий. В парке оборудовано более 60 таких препятствий: крутые спуски, трамплины, каменистые участки. Общая длина трасс превышает 3 км, имеются маршруты для новичков и детская зона.

Сразу несколько вариантов активности можно найти в многофункциональном парке «Новая Боевка» уже в самом облцентре. На акватории работает прокат сапбордов и прогулочного катера «Эврика» — деревянного судна с колесным движителем. В лесу обустроен лабиринт площадью 2 тыс. кв. м для игры в лазертаг. Для детей работает трасса на миниатюрных квадроциклах в защитной экипировке при поддержке инструкторов. Также есть теннисный корт, волейбольная площадка, памп-трек для скейтбордов, велосипедов, трюковых самокатов и роликов, конюшня для верховых прогулок и кроличья ферма.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Подальше от города

В Орловской области подобные объекты в основном сосредоточены в малых городах и поселках. Например, в поселке Залегощь на базе ранее заброшенного пространства заработал спортивный экопарк «Новый Легост». Сегодня тут проходят ежегодный туристический слет, губернаторский конкурс «Молодые кадры Орловщины», казачьи слеты, спортивно-развлекательные забеги. На территории обустроены места для палаточных городков и зоны отдыха для местных жителей и гостей.

А в поселке Кромы открыт благоустроенный «Укромный парк "Земля вятичей"», где оборудован детский городок, памп-треки и скейт-площадка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сафари-парк «Кудыкина гора», Липецкая область

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Сафари-парк «Кудыкина гора», Липецкая область

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Липецкая область больше делает ставку на историческую привлекательность региона. Парк «Аргамач» в одном из старейших городов России — Ельце — тоже историческая достопримечательность. Здесь имеется реконструкция древних поселений и экотропа. В Задонском районе в туристической зоне «Кудыкина гора» Александры и Юлии Уваркиных завершается строительство пятикилометрового «маршрута здоровья». На территории есть гостевые дома и палаточный кемпинг, аренда велосипедов и обучение верховой езде на лошадях (более десяти пород — от пони до арабских скакунов).

Еще один проект — парк «Олений» в Красинском районе, созданный для сохранения природы средней полосы. В нем обитают популяции благородных и пятнистых оленей, ланей, косуль, муфлонов, сурков-байбаков и крапчатых сусликов. Для активного отдыха работает прокат багги — легких внедорожников с открытым кузовом, предназначенных для езды по бездорожью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кантемировский район Воронежской области

Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Кантемировский район Воронежской области

Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

Депутат воронежской гордумы Александр Сысоев отметил растущий интерес населения к активностям. «Наконец-то народ сам себе сказал, что болеть дорого — и с точки зрения денег, и с точки зрения потери работы, друзей, способностей. Тенденция к моде на спорт имеется, это не может не радовать. При этом необязательно выходить на соревнования, можно заниматься для себя, преодолевая лень и обстоятельства»,— считает господин Сысоев.

Говоря о причинах нехватки спортивных объектов, депутат отметил два основных препятствия: «Первое — собственное неучастие владельцев в этих активностях, привычка к спорту только формируются. Второе — неумение капитализировать направление. Бизнес просто не верит, что вложения окупятся, а государство в условиях дефицита финансовых ресурсов не может системно поддерживать. Разово помочь можно, а системно — возможностей сегодня нет»,— резюмировал он.

Ульяна Ларионова