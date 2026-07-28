«Геотек» и «Башнефтегеофизика» объявили об объединении
АО «Башнефтегеофизика» и АО «Геотек» начали процесс объединения, сообщила пресс-служба последнего. Закрытие сделки планируется до конца текущего года.
«АО “Геотек” начинает реализацию комплекса мероприятий, направленных на объединение активов с АО “Башнефтегеофизика” в рамках договоренностей, достигнутых между акционерами компаний», — отметили в компании.
Согласно пресс-релизу, объединение «позволит создать участника российского нефтесервисного рынка, обладающего полным циклом компетенций – от разработки и производства современного оборудования до выполнения всего комплекса основных геологоразведочных и нефтесервисных работ». Также участники хотят создать дополнительные возможности для реализации масштабных проектов в интересах ведущих российских недропользователей.
АО «Геотек» образовано в 2009 году, занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне, образована в 2009 году. Работает во всех основных нефтегазоносных областях России и Казахстана.
АО «Башнефтегеофизика» (БНГФ) — нефтесервисная компания с головным офисом в Уфе. Входит в число крупнейших отечественных производителей нефтегазового оборудования.
Объединение АО «Геотек» и АО «Башнефтегеофизика» происходит на фоне консолидации рынка нефтесервиса в России. Эксперты прогнозировали укрупнение отрасли в 2025 году, отмечая, что до 20% независимых компаний испытывают финансовые трудности и готовы обсуждать сделки по слиянию или продаже. При этом крупнейшие независимые компании, такие как «Геотек», могут стать бенефициарами такой консолидации.
Российский рынок нефтесервиса движется вперед, несмотря на то, что сталкивается с такими проблемами, как рост себестоимости услуг, трудности с привлечением финансирования и ограниченный доступ к некоторым технологиям после ухода иностранных поставщиков. В 2024 году оборот рынка нефтесервиса в России, по прогнозу Kasatkin Consulting, может вырасти на 1,86%, до 2,29 триллиона рублей. В долгосрочной перспективе к росту спроса на нефтесервисные услуги будет подталкивать необходимость увеличения объемов бурения для поддержания текущей добычи в Западной Сибири и реализация крупных новых проектов. Важной точкой роста также становится международная экспансия, поскольку российские компании обладают уникальными наработками в области разработки трудноизвлекаемых запасов и зрелых месторождений.
В 2023 году выручка АО «Башнефтегеофизика» составила 24,7 млрд рублей при чистой прибыли 3,2 млрд рублей. Это происходило на фоне корпоративного конфликта между акционерами — Явдатом Адиевым, председателем совета директоров, и его сыном Рустемом, бывшим генеральным директором, который оспаривал свое увольнение и решения совета директоров. АО «Геотек» в 2024 году показало выручку около 5,5 млрд рублей и чистую прибыль 240 млн рублей. Доля компании на рынке сейсморазведки в 2024 году составила 30%.