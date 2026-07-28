«Геотек» и «Башнефтегеофизика» объявили об объединении

АО «Башнефтегеофизика» и АО «Геотек» начали процесс объединения, сообщила пресс-служба последнего. Закрытие сделки планируется до конца текущего года.

«АО “Геотек” начинает реализацию комплекса мероприятий, направленных на объединение активов с АО “Башнефтегеофизика” в рамках договоренностей, достигнутых между акционерами компаний», — отметили в компании.

Согласно пресс-релизу, объединение «позволит создать участника российского нефтесервисного рынка, обладающего полным циклом компетенций – от разработки и производства современного оборудования до выполнения всего комплекса основных геологоразведочных и нефтесервисных работ». Также участники хотят создать дополнительные возможности для реализации масштабных проектов в интересах ведущих российских недропользователей.

АО «Геотек» образовано в 2009 году, занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне, образована в 2009 году. Работает во всех основных нефтегазоносных областях России и Казахстана.

АО «Башнефтегеофизика» (БНГФ) — нефтесервисная компания с головным офисом в Уфе. Входит в число крупнейших отечественных производителей нефтегазового оборудования.