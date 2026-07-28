Казань вошла в число самых популярных городов у поступающих в российские вузы через портал «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в тройку самых популярных городов у абитуриентов

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ Казань вошла в тройку самых популярных городов у абитуриентов

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

По данным ведомства, в этом году через портал заявления подали 1,3 млн человек, что составляет 94% от общего числа абитуриентов. Чаще всего поступающие выбирали университеты Москвы (511 тыс. заявлений), Санкт-Петербурга (212 тыс.) и Казани (90 тыс.).

Самыми востребованными направлениями подготовки стали информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогическое образование.

Анна Кайдалова