Казань вошла в тройку самых популярных городов у абитуриентов
Казань вошла в число самых популярных городов у поступающих в российские вузы через портал «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.
Казань вошла в тройку самых популярных городов у абитуриентов
Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ
По данным ведомства, в этом году через портал заявления подали 1,3 млн человек, что составляет 94% от общего числа абитуриентов. Чаще всего поступающие выбирали университеты Москвы (511 тыс. заявлений), Санкт-Петербурга (212 тыс.) и Казани (90 тыс.).
Самыми востребованными направлениями подготовки стали информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогическое образование.