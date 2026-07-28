Второй этап Корпоративной яхтенной лиги Удмуртии состоится 31 июля
Парусные гонки пройдут на акватории Ижевского пруда
Второй этап Корпоративной яхтенной лиги Удмуртии состоится 31 июля на акватории Ижевского пруда, сообщают организаторы соревнований. Регату проведет яхт-клуб «Море».
Фото: Корпоративная яхтенная лига Удмуртии
Соревнования проходят в любительском формате: участие в командных гонках принимают линейные сотрудники и руководители компаний, а также члены их семей. На борту допускается присутствие только одного профессионального спортсмена — чаще всего это рулевой. Гонки проводятся вечером, после окончания рабочего дня, с упрощенным судейством и на сокращенной дистанции.
Организатор лиги — бизнес-тренер и популяризатор яхтинга в Удмуртии Александр Некрасов. Он называет гонки на парусных судах одним из самых «предпринимательских» видов спорта, который позволяет руководителям раскрыть лидерский потенциал, а сотрудникам — почувствовать силу командного духа.
«Ижевский пруд — жемчужина Поволжья. Акваторию можно назвать водным объектом стадионного типа — она удобна как для спортсменов, так и для зрителей»,— сказал господин Некрасов.
Организаторы надеются, что лига будет пополняться новыми командами, и не исключают, что в будущем придется делить команды участников на подгруппы. Третий и четвертый этапы пройдут 27 августа и 17 сентября.