Второй этап Корпоративной яхтенной лиги Удмуртии состоится 31 июля на акватории Ижевского пруда, сообщают организаторы соревнований. Регату проведет яхт-клуб «Море».

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Соревнования проходят в любительском формате: участие в командных гонках принимают линейные сотрудники и руководители компаний, а также члены их семей. На борту допускается присутствие только одного профессионального спортсмена — чаще всего это рулевой. Гонки проводятся вечером, после окончания рабочего дня, с упрощенным судейством и на сокращенной дистанции.

Организатор лиги — бизнес-тренер и популяризатор яхтинга в Удмуртии Александр Некрасов. Он называет гонки на парусных судах одним из самых «предпринимательских» видов спорта, который позволяет руководителям раскрыть лидерский потенциал, а сотрудникам — почувствовать силу командного духа.

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«Ижевский пруд — жемчужина Поволжья. Акваторию можно назвать водным объектом стадионного типа — она удобна как для спортсменов, так и для зрителей»,— сказал господин Некрасов.

Организаторы надеются, что лига будет пополняться новыми командами, и не исключают, что в будущем придется делить команды участников на подгруппы. Третий и четвертый этапы пройдут 27 августа и 17 сентября.