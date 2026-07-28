Хакеры получили доступ к персональным данным 900 тыс. человек в Австралии
Австралийская энергетическая компания Origin Energy подтвердила, что в результате недавней кибератаки злоумышленники получили доступ к персональным данным около 900 тыс. нынешних и бывших клиентов. По данным компании, в результате хакеры получили доступ к их именам, адресам, датам рождения, телефонным номерам и иной информации, в том числе частичным данным кредитных карт и банковских счетов.
Компания заявила, что впервые столкнулась с потенциальной угрозой еще в начале июля, но первоначально не сочла ее заслуживающей доверия, однако позже выяснилось, что инцидент все же произошел.
Как сообщает ABC News, на прошлой неделе хакер связался со СМИ, предоставив выборку взломанных данных клиентов. Он также предоставил образцы данных и скриншоты внутренних систем.
Генеральный директор Origin Фрэнк Калабриа отметил, что компания уже завершила первый этап расследования и сотрудничает с властями и экспертами по кибербезопасности для сдерживания угрозы.
Эксперты предупреждают о масштабах последствий, при этом отмечая, что ситуация могла бы быть еще хуже, учитывая, что общее число клиентов Origin превышает 4,7 млн.
Кибератаки, приводящие к утечкам персональных данных, стали серьезной проблемой. Как следствие, киберпреступность, направленная на частных лиц и компании, находится на подъеме. Хакеры используют украденные данные для кибермошенничества, получения выкупа, а также для осуществления атак с применением социальной инженерии.
В связи с ростом числа инцидентов многие страны, включая Австралию, ужесточают законодательство. Например, в России законопроект, предусматривающий оборотные штрафы за утечки персональных данных для компаний, прошел первое чтение в Госдуме. Эти штрафы могут достигать до 3% от годовой выручки организации за повторные нарушения, а максимальное наказание для юридических лиц может составить 15 миллионов рублей. За саму кражу и продажу данных предусмотрена уголовная ответственность.