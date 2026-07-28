Хакеры получили доступ к персональным данным 900 тыс. человек в Австралии

Австралийская энергетическая компания Origin Energy подтвердила, что в результате недавней кибератаки злоумышленники получили доступ к персональным данным около 900 тыс. нынешних и бывших клиентов. По данным компании, в результате хакеры получили доступ к их именам, адресам, датам рождения, телефонным номерам и иной информации, в том числе частичным данным кредитных карт и банковских счетов.

Компания заявила, что впервые столкнулась с потенциальной угрозой еще в начале июля, но первоначально не сочла ее заслуживающей доверия, однако позже выяснилось, что инцидент все же произошел.

Как сообщает ABC News, на прошлой неделе хакер связался со СМИ, предоставив выборку взломанных данных клиентов. Он также предоставил образцы данных и скриншоты внутренних систем.

Генеральный директор Origin Фрэнк Калабриа отметил, что компания уже завершила первый этап расследования и сотрудничает с властями и экспертами по кибербезопасности для сдерживания угрозы.

Эксперты предупреждают о масштабах последствий, при этом отмечая, что ситуация могла бы быть еще хуже, учитывая, что общее число клиентов Origin превышает 4,7 млн.

Екатерина Наумова