Россия в 2025 году стала вторым по объемам поставщиком кориандра в мире

По итогам 2025 года Россия экспортировала почти 48 тыс. тонн семян кориандра, включая молотые (на $27 млн). Россия заняла второе место по поставкам этой специи на мировой рынок, заявили «Интерфаксу» в «Агроэкспорте».

Лидером рынка остается Индия, которая в 2025 году экспортировала около 58 тыс. тонн кориандра. Третье место заняла Италия, чьи поставки превысили 21 тыс. тонн.

Большая часть экспорта кориандра из Индии в прошлом году пришлась на Малайзию (14 тыс. тонн). Специя также поступала в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Непал. Россия в 2025 году поставляла семена кориандра в Индонезию (17 тыс. тонн), Индию (10 тыс. тонн), Узбекистан (3 тыс. тонн), Шри-Ланку (3 тыс. тонн), ОАЭ (3 тыс. тонн).

Самым крупным производителем кориандра в России является Крым. По данным местного Минсельхоза, в 2025 году крымские аграрии собрали более 25 тыс. тонн кориандра. Под урожай 2026 года засеяно более 60 тыс. га.