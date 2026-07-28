Экс-начальнику депо в Нижнем Новгороде назначили 7,5 года за коммерческий подкуп

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода назначил бывшему начальнику вагоноремонтного депо Горький — Сортировочный семь лет шесть месяцев колонии строгого режима за коммерческий подкуп и присвоение имущества. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

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По фабуле дела, в 2022–2024 годах фигурант получил 500 тыс. руб. и автомобиль в личное пользование от представителя подрядчика за приемку работ, продление договоров и увеличение стоимости работ. Также железнодорожник подписывал акты работ по очистке цистерн, которые не были выполнены. Ущерб от его действий превысил 10,5 млн руб.

Кроме того, бывший начальник депо заправлял личные автомобили за счет корпоративных топливных карт и присвоил материальные запасы на 300 тыс. руб.

Приговором суда ему также назначен штраф 5 млн руб. с запретом четыре года работать в сфере эксплуатации и ремонта железнодорожного транспорта.

Владимир Зубарев