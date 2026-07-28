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Стоимость чистых активов ПНППК выросла более чем на 2 млрд рублей

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» опубликовало существенный факт о стоимости чистых активов общества. Согласно раскрытой информации, на 30 июня текущего года она составляет более 13,382 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам прошлого года этот показатель был зафиксирован на уровне 11,145 млрд руб.

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

ПАО «ПНППК» занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. По итогам прошлого года компания отчиталась о выручке свыше 18,95 млрд руб., чистая прибыль составила более 1,77 млрд руб.