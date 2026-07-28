Лжеброкеры убедили оренбуржца взять кредит и перевести им 935 тысяч рублей

Житель Оренбурга обратился в полицию с заявлением о хищении 957 тыс. руб., которые он перевел неизвестным лицам, обещавшим ему заработок на бирже. Как установили сотрудники отдела полиции № 2 МУ МВД России «Оренбургское», мужчина увидел объявление в интернете и позвонил по указанному номеру.

Потерпевший связался с человеком, который представился менеджером трейдерской компании. Действуя по его указаниям, оренбуржец установил специальное приложение и перевел в качестве инвестиций 22 тыс. руб. Когда он решил вывести заработанные средства, некий менеджер заявил, что для этого необходимо пополнить счет на большую сумму. Мужчина оформил кредит на 935 тыс. руб. и перевел деньги, однако мошенник вновь потребовал новое пополнение. Когда потерпевший попытался отменить заявку на кредит, банк отклонил заявку, после этого собеседник перестал отвечать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество»). На данный момент полиция устанавливает личности злоумышленников.

Яна Вежлева