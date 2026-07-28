В Кирове девять членов семей погибших при ракетной атаке получили выплаты

Девять из 15 членов семей погибших в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове уже получили единовременные выплаты, сообщил председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, из регионального бюджета семьям погибших направят 29 млн руб. Родственникам каждого погибшего положено по 1,5 млн руб.

Помощь также оказывают пострадавшим. Из 27 человек заявления на выплаты подали 17. При причинении среднего и тяжкого вреда здоровью предусмотрена выплата 627 тыс. руб., при легком вреде — 313,5 тыс. руб.

Также Кирову из резервного фонда правительства направят средства для выплат за утраченное имущество: 78,4 тыс. руб. на человека за частично утраченное имущество первой необходимости, 156,7 тыс. руб. — за полностью утраченное имущество первой необходимости.

Также предусмотрены компенсации в связи с утратой имущества в размере 300 тыс. руб. пострадавшим юридическим лицам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Киров атаковали утром 24 июля. Было атаковано одно из предприятий столицы области.

Анна Кайдалова