В Башкирии погиб 87-летний водитель элекроскутера

27 июля при столкновении с Haval Jolion погиб 87-летний водитель элекроскутера, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

По предварительным данным, вария произошла около полудня на 1-м км дороги Нефтекамск— село Николо-Березовка. Отмечается, что 30-летний водитель Haval Jolion наехал на электроскутер, который двигался по пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионера госпитализировали в больницу, где он впоследствиии скончался.

Известно, что светофор, расположенный на этом пешеходном переходе, в момент аварии не работал.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.

Майя Иванова