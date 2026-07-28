В Саратовской области благоустроили территории 23 больниц и поликлиник

Второй этап программы благоустройства дворовых территорий медицинских учреждений в Саратовской области охватит 30 больниц и поликлиник. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворы 30 больниц благоустроят в Саратовской области

Фото: t.me / busargin_r Дворы 30 больниц благоустроят в Саратовской области

Фото: t.me / busargin_r

На данный момент уже отремонтированы дворы 23 медучреждений, включая областные клинические центры онкологии, скорой помощи, детской медицины и СПИД-центра, а также больницы в Вольске, Энгельсе, Балакове, Балашове и других районах.

Список завершенных объектов также включает Саратовскую городскую больницу № 2 им. Разумовского, больницы № 5, № 8, № 10, а также учреждения в Базарном Карабулаке, Краснокутске, Марксе и Хвалынске.

«Региональное решение по благоустройству территорий больниц стало дополнением к масштабной работе по модернизации материально-технической базы учреждений здравоохранения, которая ведется по решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина», — отметил глава региона.

Марина Окорокова