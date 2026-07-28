В Оренбуржье собрали более 760 тысяч тонн зерна к концу июля

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев озвучил свежие данные по уборочной кампании к 28 июля 2026 года. Глава региона заявил, что на сегодняшний день совокупный намолот достиг 767,8 тыс. т при средней урожайности 33,5 ц/га. К уборке урожая уже приступили в 31 муниципальном образовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На данный момент зерновые обмолочены на площади 229,4 тыс. га — это 11% от общего плана. Лидерами по объему собранного зерна стали Курманаевский район (89,1 тыс. т), Новосергиевский (66,4 тыс. т), Бузулукский (60,7 тыс. т), Ташлинский (59,7 тыс. т) и Тоцкий (51,2 тыс. т). Самые высокие показатели урожайности демонстрируют хозяйства Ташлинского района — 49,6 ц/га. Свыше 40 ц/га собирают аграрии Бузулукского и Курманаевского районов.

Сложнее ситуация в Акбулакском районе, где из-за погодных условий урожайность составляет 16,8 ц/га. Тем не менее уборочные работы там продолжаются. Как отметил господин Солнцев, кампания идет строго по графику.

Яна Вежлева