«Транспорт Пензы» и «АТП Меркурий» оштрафовали за ненадлежащее обслуживание пассажиров

ООО «Транспорт Пензы» и ООО «АТП Меркурий» получили претензии по итогам проверки региональным организатором перевозок. Основанием стали нарушения на маршрутах № 54, 66, 70, 82с и 130, сообщили в минтрансе Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перевозчиков в Пензе оштрафовали за нарушения на маршрутах

Фото: Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Перевозчиков в Пензе оштрафовали за нарушения на маршрутах

Фото: Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области

Во время контроля на остановке «Комарово» специалисты ГКУ вместе с общественниками зафиксировали случаи, когда водители автобусов не открывали все двери для посадки пассажиров. Такие действия признаны ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов. В адрес перевозчиков направлены требования об уплате штрафов.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» отметили, что контроль за соблюдением перевозчиками условий контрактов будет продолжен.

Марина Окорокова