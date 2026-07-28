Беспилотник влетел в квартиру МКД в Курске: жильцов эвакуировали

Сегодня утром беспилотник атаковал многоквартирный дом на проспекте Победы в Курске. Он попал в пустую квартиру, поэтому в результате удара никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший из-за атаки БПЛА дом на проспекте Победы в Курске

Фото: канал Александра Хинштейна в Max Пострадавший из-за атаки БПЛА дом на проспекте Победы в Курске

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов многоэтажки. Территория оцеплена, на месте работают оперативные службы. Саперы обезвредили боевую часть дрона.

Квартиру обследуют на предмет повреждений.

По данным главы региона, с 09:00 27 июля до 09:00 28 июля над Курской областью ликвидировали 164 беспилотника различного типа. Также ВСУ 87 раз применили артиллерию по отселенным районам и восемь раз сбросили взрывные устройства с дронов. Из-за этого пострадали два мирных жителя. В слободе Белой Беловского района ранения получил 52-летний мужчина, в поселке Коренево Кореневского района — 57-летний. Оба отказались от госпитализации.

Также зафиксирован ряд разрушений. В Конышевском и Льговском районах повреждены объекты энергетики — подача электроснабжения восстановлена. В слободе Белой пострадал автомобиль, в Рыльске — частный дом и гараж.

Алина Морозова