Беспилотник влетел в квартиру МКД в Курске: жильцов эвакуировали
Сегодня утром беспилотник атаковал многоквартирный дом на проспекте Победы в Курске. Он попал в пустую квартиру, поэтому в результате удара никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.
Пострадавший из-за атаки БПЛА дом на проспекте Победы в Курске
Фото: канал Александра Хинштейна в Max
Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов многоэтажки. Территория оцеплена, на месте работают оперативные службы. Саперы обезвредили боевую часть дрона.
Квартиру обследуют на предмет повреждений.
По данным главы региона, с 09:00 27 июля до 09:00 28 июля над Курской областью ликвидировали 164 беспилотника различного типа. Также ВСУ 87 раз применили артиллерию по отселенным районам и восемь раз сбросили взрывные устройства с дронов. Из-за этого пострадали два мирных жителя. В слободе Белой Беловского района ранения получил 52-летний мужчина, в поселке Коренево Кореневского района — 57-летний. Оба отказались от госпитализации.
Также зафиксирован ряд разрушений. В Конышевском и Льговском районах повреждены объекты энергетики — подача электроснабжения восстановлена. В слободе Белой пострадал автомобиль, в Рыльске — частный дом и гараж.