В Прикамье количество сделок на вторичном рынке жилья увеличилось на треть

Во втором квартале 2026 года было зарегистрировано 15,53 тыс. сделок купли-продажи и обмена жилья на вторичном рынке. Это на 34,5% больше, чем в первом квартале (11,54 тыс. сделок). Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По информации ведомства, всего за отчетный период поступило 8,9 тыс. заявлений о регистрации ипотеки — прирост составил 30% по сравнению с первым кварталом (6,8 тыс.). Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) во втором квартале составило 2,9 тыс., что ниже показателя в первом квартале.

Число сделок с привлечением кредитных средств и целевых займов также уменьшилось до 1,5 тыс. (в первом квартале — 1,9 тыс.). «Это может быть связано с переориентацией части покупателей на готовое жилье, что подтверждается ростом на вторичном рынке»,— уточнили в управлении.