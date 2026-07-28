В Прикамье снизилось количество выявляемых фальшивых банкнот высокого номинала

В первом полугодии 2026 года в банковской системе Пермского края было обнаружено восемь поддельных купюр. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 14 фальшивых банкнот. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Существенно снизилось в Пермском крае количество подделок самого высокого номинала — 5 тыс. руб. Их число сократилось в пять раз — с десяти до двух. При этом количество поддельных купюр номиналом 1 тыс. руб увеличилось с трех до пяти. Также была обнаружена одна фальшивая пятидесятирублевая купюра.

«Защитный комплекс купюр постоянно совершенствуется, что способствует сокращению числа поддельных банкнот. Несмотря на это, купюры высоких номиналов остаются популярными у фальшивомонетчиков. Поэтому в первую очередь необходимо проверять подлинность именно таких денежных знаков. Это можно сделать на ощупь, на просвет и при наклоне банкноты», — отметил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.