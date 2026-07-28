В Оренбуржье вновь приостановили движение грузовиков из-за сильной жары

В Оренбургской области из-за сильной жары второй день подряд введены временные ограничения для большегрузного транспорта. Как сообщили в региональном управлении МЧС, запрет на движение действует с 08:00 до 20:00 (MSK) 28 июля. Причиной стала температура воздуха, которая на данный момент превышает +32°C — такой фактор может создавать риски для дорожного покрытия и безопасности движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Аналогичные меры в этот день введены также в Свердловской, Тюменской, Оренбургской, Курганской, Челябинской, Кировской областях, Башкортостане, Татарстане, Коми, Ханты-Мансийском АО и Пермском крае.

Ранее в оренбургском МЧС предупреждали о повышении класса пожарной опасности до пятого, максимального уровня. По оценке спасателей, жаркая и сухая погода в период с 27 по 30 июля увеличивает риски возникновения природных возгораний.

Яна Вежлева