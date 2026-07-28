Жительница Самарской области отдала мошенникам 400 тыс. рублей, опасаясь «проверки на экстремизм»

В Самарской области расследуется уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала 61-летняя местная жительница. Она потеряла 400 тысяч рублей из-за изощренной схемы злоумышленников: они использовали уловку с проверкой на причастность к экстремистской деятельности. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полиция установила, что сначала женщина получила сообщение в соцсети якобы от знакомой. В тексте сообщения говорилось, что в отношении потерпевшей проводится проверка по факту экстремистской деятельности и что с ней должен связаться «сотрудник безопасности».

На следующий день женщине позвонил неизвестный и под видом работника службы безопасности убедил жертву, что для защиты средств и избежания проблем с законом нужно снять деньги со вклада и перевести их на «безопасный счет».

Потерпевшая поверила звонившему, сняла с депозита 400 тыс. рублей и направилась к банкомату. Затем она ввела пароль, полученный от «сотрудника безопасности», и перевела всю сумму на неизвестный счет.

После этого потерпевшая поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности преступников.

Георгий Портнов