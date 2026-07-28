В Подмосковье мошенники обманули призывника на 75 млн рублей от имени военкомата

В подмосковном Клину аферисты обманули юношу на 75 млн руб. Полицейские задержали троих курьеров, работавших по заданию злоумышленников, рассказала глава управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

«На мобильный телефон 18-летнего местного жителя позвонил якобы сотрудник военкомата и сообщил о необходимости прибытия, заранее оформив пропуск для прохода, — рассказала госпожа Петрова. — Для этого он попросил назвать код из СМС, далее разговор прекратился».

Татьяна Петрова добавила, что позже с молодым человеком вновь связались преступники и сообщили о взломе его аккаунта в ФНС. Утверждалось, что злоумышленники получили персональные данные и использовали их для перевода денег человеку, находящемуся в федеральном розыске. Молодого человека назвали подозреваемым в финансировании терроризма. Для «непривлечения к ответственности» ему предложили собрать все имеющиеся дома сбережения и передать их курьеру.

По словам Татьяны Петровой, в первый день юноша отдал курьеру телефонных мошенников более 43 млн руб., а в другой позволил «внештатному сотруднику» аферистов приехать в квартиру. Преступник с помощью инструментов вскрыл сейф родителей пострадавшего. Там находились деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 75 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские установили личности всех курьеров и задержали их в Москве. Фигуранты заявили, что сами стали жертвами мошенников по аналогичной схеме.