В Уфе суд рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе на 4,6 млн рублей

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего ведущего менеджера телекоммуникационной компании о получении взяток на сумму более 4,6 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в коммерческом подкупе (чч. 7, 8 ст. 204 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (ч. 1 ст. 174 УК РФ).

По версии следствия, с февраля 2023 года по декабрь 2024 года фигурант дела систематически получал средства, в том числе в виде криптовалюты, от директоров двух коммерческих фирм за содействие в заключении договоров поставки оборудования.

Материалы в отношении руководителей компаний-контрагентов выделены в отдельное производство.

Майя Иванова