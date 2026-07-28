В Самаре на улице Пугачевской после ремонта за 20 млн рублей выявлены дефекты

В Самаре капитальный ремонт улицы Пугачевской, выполненный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», не решил ключевых проблем участка. На обновление почти километрового участка дороги было выделено около 20 млн рублей. Но ряд важных элементов городской инфраструктуры остался без внимания. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Дорожное полотно обновили, но пешеходный переход и часть перекрестка в зону работ не попали. Подрядчик пояснил, что этот участок не вошел в проект из-за особенностей кадастровых границ. В итоге на переходе сохранилось разбитое покрытие, а на повороте образовалась яма глубиной около 12 см и шириной 80 см.

Не заменили и значительную часть бортовых камней — они нужны, чтобы продлевать срок службы асфальта и не допускать выноса грунта с газонов. Из-за отсутствия понижений бордюров маломобильные граждане и родители с колясками вынуждены пользоваться проезжей частью.

Кроме того, в проекте не предусмотрели парковочные карманы и ограждения газонов. В результате автомобили заезжают на зеленые зоны, а грязь с колес оказывается на новом дорожном покрытии.

Представители Народного фронта обратились в департамент городского хозяйства и экологии с требованием восстановить улицу Пугачевскую в полном объеме: провести детальную дефектовку, учесть все элементы дорожной инфраструктуры и исключить фрагментарный подход при реализации федеральных проектов.

Георгий Портнов